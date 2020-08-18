Возобновлена деятельность кафе и ресторанов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в кафе и ресторанах разрешено оказывать услуги клиентам на открытом воздухе.

Как сообщает Trend, в рамках процесса частичного смягчения требований строгого карантинного режима в стране было принято решение о возобновлении деятельности в ряде сфер, в том числе в сфере общественного питания - по оказанию услуг клиентам на открытом воздухе.

Согласно данному решению, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгельского районов обслуживание клиентов в объектах общественного питания, в том числе в ресторанах, кафе, чайных домах и других местах на открытом воздухе будет осуществляться с 09:00 до 22:00 (при условии запрета на использование принадлежностей для курения кальяна и нахождения за каждым столом не более шести человек).

В рамках этого решения под объектом общественного питания подразумевается определенный комплекс, используемый для осуществления деятельности, связанной с производством, переработкой, продажей и организацией обслуживания для потребления продуктов питания (ресторан, кафе, столовая, закуска, буфет, киоски, чайные дома и другие объекты).

Под действующими на открытом воздухе объектами общественного питания понимается полностью открытая как минимум с трех сторон площадка или постройка высотой более метра и без конструктивных препятствий к циркулированию воздушного потока.

На входах и выходах объектов общественного питания, на кассах должна быть обеспечена возможность использования дезинфицирующих средств, в том числе размещение соответствующих устройств (диспенсеров) для использования дезинфицирующих средств и наличие этих устройств в рабочем состоянии.

Деятельность объектов общественного питания, деятельность которых разрешается в соответствии с указанным постановлением, должна быть организована в соответствии с существующими правилами, санитарными нормами и требованиями методических указаний.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Эльдар Джанашвили.)