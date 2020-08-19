МЧС Азербайджана назвало статистку природных и техногенных происшествий в этом году
БАКУ /Trend/ - За первую половину 2020 года в Азербайджане произошло 8273 происшествия природного и техногенного характера.
Как сообщили во вторник Trend в МЧС, это на 1132 происшествия или на 16 процентов больше чем за аналогичный период 2019 года.
В результате этих природных и техногенных происшествий скончались 28, пострадали 106 человек. Сотрудниками министерства были спасены 13, эвакуированы 299 человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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