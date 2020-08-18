Оглашена статистика инфицирования коронавирусом в Азербайджане по регионам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 56,2 процента случаев инфицирования приходятся на долю Баку.

Как сообщает во вторник Trend, 6,6 процента инфицирований зарегистрировано в Гянджа-Газахской зоне, 15,9 процента - в Абшероне, 10 процентов - в низменных районах, 4,4 процента - в Лянкяране. Порядка 0,8 процента инфицированных — среди прибывших из-за границы.

В настоящее время по Шеки-Загатальскому региону зафиксировано 1,7 процента заражений, по Губа-Хачмазскому - 1,9 процента, по Верхнему Карабаху - один процент, по Горному Ширвану - 1,7 процента. В Нахчыване зафиксировано 0,05 процента от общего числа заражений.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 836 908 тестов. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 793 человек, 202 из них находятся в реанимации, а 31 подключен к аппарату искусственного дыхания.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)