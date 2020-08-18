Главный инфекционист Азербайджана о работе кафе и ресторанов в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Рекомендую населению посещать кафе и рестораны только в самых крайних случаях.

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, посещая заведения общественного питания люди должны строго соблюдать установленные правила.

"С сегодняшнего дня разрешена деятельность кафе и ресторанов на открытом воздухе. В общем, надо стараться не ходить в рестораны без веской причины. Это временные трудности. Посещая эти места, граждане должны соблюдать правила, установленные Оперативным штабом. Необходимо соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить медицинскую маску. Маски можно снимать только находясь за столом во время приема пищи. Каждый должен соблюдать эти правила", - сказал Джалал Исаев.

Отметим, что постановлением Кабинета министров с 18 августа разрешается деятельность ресторанов, кафе, чайных домов и других подобного рода предприятий общественного питания с 09:00 до 22:00 (с условием запрета на курение кальяна и нахождение за одним столом более шести человек).

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)