Новое достижение азербайджанских судей по TeamGym

БАКУ /Trend/ - По информации, поступившей из Европейского гимнастического союза, представителям Азербайджана — Инаре Исрафилбековой и Акифу Кяримли, принявшим участие в конце июля в онлайн-судейских экзаменах по TeamGym, присвоена 3-я судейская категория, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что ранее у они действовали в 4-я судейской категории, полученную по итогам судейских курсов по TeamGym, проведенных 3-6 января 2020 года в городе Брекнель (Великобритания).

Судейская категория определяется в рамках первой-четвертой категорий, при этом первая считается высшей. Чтобы судить чемпионаты Европы судьи должны обладать категорией как минимум третьей категорией.

Удостоившись новой категории, Инара Исрафилбекова и Акиф Кяримли стали первыми азербайджанскими судьями с правом оценивать выступления на Чемпионатах Европы по TeamGym.

TeamGym – командная игра, зародившаяся в Европе. В Азербайджане этот вид гимнастики развивается с 2018 года. Впервые азербайджанская команда по TeamGym приняла участие в 12-м Чемпионате Европы, который прошел в 2018 году в Португалии. В прошлом году в Баку для местных гимнастов и тренеров по TeamGym были организованы курсы обучения.

Чемпионаты Европы по TeamGym проводятся раз в два года. Чемпионат Европы по TeamGym, запланированный в текущем году в Дании, был перенесен из-за пандемии на 14-17 апреля 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)