Chenot Palace Gabala готов вновь распахнуть двери для посетителей (ВИДЕО)

Chenot Palace Gabala - уникальный оздоровительный комплекс, находящийся в тихом и уютном уголке Азербайджана - Габале, на берегу озера Нохур, готов вновь начать принимать всех желающих оздоровить свой организм и укрепить иммунитет.

С 19 августа двери оздоровительного комплекса вновь откроются для желающих пройти специально подготовленные оздоровительные программы по Методу Шено.

Метод Шено является уникальным способом поддержания здоровья людей, нуждающихся в отдыхе от ежедневного стресса, перенагрузки, снижения работоспособности. Биоэнергетический анализ покажет насколько соответствует возраст ваших внутренних органов вашему действительному возрасту, а также выявит уровень стресса. Именно по этим данным врачами будут установлены все нюансы, связанные с процедурами Гидроароматерапии и Энергетических массажей по меридианам, которые являются основой всех программ по Методу Шено.

Данный Метод нацелен на то, чтобы деликатно и наиболее продуктивно привести клетки вашего организма к регенерации, что является неотъемлемой частью процесса омолаживания и оздоровления организма в целом.

В комплексе Chenot Palace Gabala всегда очень скрупулезно относятся к чистоте и дезинфицированию как помещений, так и всех аппаратов, тщательно прослеживая за стерильностью и аккуратностью работы врачей и всего персонала, заботящегося о вашем комфортном времяпровождении.

По словам Пиар директора Chenot Palace Gabala - Захры Бадалбейли, во время всемирной пандемии, процедуры дезинфицирования по всей территории комплекса усилены и соблюдены в соответствии с Постановлением Кабинета министров АР, а также в соответствии с предписаниями Sahman. Периодически проводятся меры по дезинфекции номеров, медицинского департамента и всей территории комплекса. Во всех общественных уголках установлены таблицы правил соблюдения безопасности и дезинфицирующие средства для рук. Соблюдается дистанция и при регистрации, и в ресторанной части комплекса.

Весь персонал еженедельно проходит тренинги в связи с данными правилами.

Именно в данный период, как никогда ранее необходимо заботиться о здоровье и укреплять свой иммунитет. Процедуры, которые имеются в программах, составленных по Методу Шено, прекрасно воздействуют на укрепление иммунной системы.

Также, в Chenot Palace Gabala имеются самые современные аппараты и специалисты по озонированию дыхательных органов и кровеносных сосудов. Данный способ является действенной профилактикой вирусных заболеваний.

Как и во многих странах Европы, использующих современные возможности для поддержания здоровья, здесь предлагается и уникальная криокамера, градус которой доходит до -110С, помогая в краткий срок запустить в организме процессы омолаживания, устранить воспаления, наладить сон, улучшить циркуляцию крови и психологическое состояние, и часто является прекрасным дополнением к комплексу других процедур, влияя на общий результат самым эффективным образом.

Леса, горы и озеро, окружающие территорию комплекса, являются прекрасным дополнением при прохождении программ по Методу Шено для большего эффекта морального и физического оздоровления.

Данная концепция является привлекательной как для местных, так и иностранных гостей.

Оздоровительный комплекс Chenot Palace Gabala завоевал сердца многих известных личностей, которые, приехав однажды, стали постоянными посетителями комплекса.

И, начиная с 19-го августа, персонал Chenot Palace Gabala рад вновь приветствовать своих постоянных и новых гостей.

E-mail: reservations@chenotpalacegabala.com

Phone: +994 24 205 44 11/04

+994 50 290 28 78/90

Address: Nohurgishlag, Gabala

Website: www.chenotpalacegabala.com

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