В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 159 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлен 131 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 159, скончался один человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 34 474 случая инфицирования коронавирусом, выздоровело 32 201, скончались 509 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 764 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса был проведен 6 361, в целом – 843 269 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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