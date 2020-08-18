В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 159 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлен 131 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 159, скончался один человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 34 474 случая инфицирования коронавирусом, выздоровело 32 201, скончались 509 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 764 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса был проведен 6 361, в целом – 843 269 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)