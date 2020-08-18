Обсуждены связи между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с послом Великобритании в стране Джеймсом Лайлом Шарпом и главой Британского совета в Азербайджане Самром Шахом.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, на встрече обсуждалось текущее состояние отношений между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования, а также перспективы будущего сотрудничества, состоялся обмен мнениями касательно проектов, реализуемых в Азербайджане Британским советом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)