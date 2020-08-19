В Азербайджан на постоянное жительство прибыло свыше 800 человек
БАКУ /Trend/ - В этом году на постоянное жительство в Азербайджан прибыли 820 человек.
Как сообщает в среду Trend, соответствующими ведомствами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировано 820 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное жительство, и 374 человека, убывших из страны.
Таким образом в этом году миграционное сальдо составило плюс 446 человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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