В Азербайджане продолжается прием обращений для привлечения к проекту "Социальные сады"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается регистрация обращений для привлечения к проекту "Социальные сады", совместно реализуемому министерством труда и социальной защиты населения и Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, проект, осуществляемый с целью поддержки программы самозанятости, охватывает 16 районов с благоприятными для садоводства условиями (Астаринский, Балакенский, Исмаиллинский, Лянкяранский, Огузский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Шабранский, Шамахинский, Шекинский, Шамкирский, Сиязаньский, Хачмазский, Евлахский и Загатальский) .

Имеющие в этих этих районах земельные участки, пригодные для сельского хозяйства, но не занятые под какую-либо иную деятельность, могут обратиться в соответствующие территориальные центры занятости для регистрации. В ходе оценивания кандидатов, привлеченных к проекту, будут взяты за основу их соответствие критериям малообеспеченности и пригодности их земельных участков для садоводства.

На основании поступивших обращений будут отобраны 250 малообеспеченных семей, на принадлежащих им земельных участках будут проведены мониторинги. После определения их потребностей на участках будут созданы интенсивные садовые хозяйства.

Обращения с целью регистрации будут приниматься до первого сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)