В Азербайджане продлен период действия надбавок к зарплатам медиков, борющихся с COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до первого октября продлен период действия временных надбавок к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19),.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в части второй постановления Кабинета министров Азербайджана №112 от 25 марта 2020 года "Об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)" слова "до первого июля" заменены словами "до первого октября".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)