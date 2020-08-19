В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 359 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 19-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 849 628 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 747 человек, 178 из них находятся в реанимации, а 28 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.