В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 359 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 19-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 849 628 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 747 человек, 178 из них находятся в реанимации, а 28 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
Лента новостей
Новый председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга будет работать на общественных началах
В Азербайджане за последние сутки выявлено 146 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 162 человека
В экзаменах в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане участвуют более 2700 человек
Депутат Севиль Микаилова рассказала в интервью турецкому телеканалу 24 TV о том, что лицемерная политика Пашиняна по Карабаху является реальным препятствием мирному процессу (ВИДЕО)
Представлен первый трейлер фильма Хилала Байдарова, включенного в программу Венецианского кинофестиваля (ВИДЕО)