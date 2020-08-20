В Азербайджане сегодня пройдут очередные экзамены в рамках конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня пройдут экзамены по предметам "Азербайджанский язык и литература", "Музыка" в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство образования.

Тестовые экзамены пройдут в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе.

Кандидатам будут представлены 60 вопросов, в том числе 40 тестовых заданий по специальности и 20 тестовых заданий по стратегии и методике обучения.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 2282 кандидата.

(Текст: Эльдар Джанашвили)