В Азербайджане начались вступительные экзамены в вузы по I и IV группам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей, которые пройдут в 16 городах и районах страны.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, в экзаменах ожидается участие 20100 абитуриентов.

Для проведения экзаменов выделены 85 экзаменационных корпусов и 1516 экзаменационных залов, назначены 85 общих руководителей экзамена, 258 руководителей экзамена, 1966 учителей-контролеров.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске (маска должна прикрывать нос, рот и подбородок). Ее необходимо использовать на протяжении всего процесса (на входе в здание, в период экзамена, на выходе из здания).

Экзамены продолжатся три часа.

Следует отметить, что во избежание скопления людей и минимизации контактов для каждого участника экзамена указано разное время входа в здание, где проходит экзамен.