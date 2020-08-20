В Азербайджане начались вступительные экзамены в вузы по I и IV группам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей, которые пройдут в 16 городах и районах страны.
Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, в экзаменах ожидается участие 20100 абитуриентов.
Для проведения экзаменов выделены 85 экзаменационных корпусов и 1516 экзаменационных залов, назначены 85 общих руководителей экзамена, 258 руководителей экзамена, 1966 учителей-контролеров.
Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске (маска должна прикрывать нос, рот и подбородок). Ее необходимо использовать на протяжении всего процесса (на входе в здание, в период экзамена, на выходе из здания).
Экзамены продолжатся три часа.
Следует отметить, что во избежание скопления людей и минимизации контактов для каждого участника экзамена указано разное время входа в здание, где проходит экзамен.
- оригинал документа, удостоверяющего личность:
а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе участников в возрасте до 16 лет);
б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства и карты беженца, выдаваемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца;
Участники, у которых нет фотографии на удостоверении личности, наряду с другими документами, должны предоставить сертификат, выданный учебным заведением с прикрепленными фотографиями (к сертификату прилагается фотография участника размером 3х4 см и на фотографии ставится печать).
Поскольку заявка остается у абитуриента, а декларация о состоянии здоровья передается экзаменуемому, оба документа должны быть распечатаны на отдельном листе.
В связи с ограничениями доступа в города и районы, где действует строгий карантинный режим, соответствующим органам предоставлена база данных участников экзамена, а экзаменаторам и, при необходимости, одному лицу, сопровождающему экзаменуемого, разрешается пройти в здание после экзамена и вернуться . Участник экзамена имеет возможность распечатать вместе с «Формой допуска к экзамену» пропуск на одного человека, который будет его сопровождать. Пропуск должен быть заполнен экзаменатором и подписан. Пропуск подается вместе с ID-картой во время проверки и действителен, если участник экзамена присутствует (за исключением ожидания возле здания экзамена) и его/ее соответствующие документы (ID-карта, пропускная карта) представлены. При необходимости при проверке используется QR-код.
Экзаменуемого может сопровождать только один человек.
(Текст: Эльдар Джанашвили)