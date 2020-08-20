В Азербайджане начинается регистрация апелляционных обращений учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 21 августа начинается регистрация апелляционных обращений кандидатов, которые не смогли добиться успеха в ходе собеседований для заключения бессрочного трудового договора в качестве учителей.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, эти кандидаты могут подтвердить свои обращения, зайдя на свои личные страницы до 23:59 24 августа.

Для рассмотрения обращений кандидатов будут проводиться повторные онлайн собеседования. На личные страницы кандидатов, утвердивших свои обращения, будет отправлена информация о времени проведения онлайн собеседований.

Отметим, что для заключения бессрочного трудового договора с учителями, работающими в государственных общеобразовательных школах по срочным трудовым договорам, с 04 по 20 мая 2020 года, а также 10 июля были проведены онлайн собеседования.

(Текст: Турал Гараджаев)