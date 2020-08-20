В Азербайджане два абитуриента с высокой температурой не были допущены на вступительные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел 20 августа 2020 года вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для выпускников текущего и прошлых лет.

Как сообщили в четверг Trend в Центре, в целях предотвращения многолюдности и минимизации контактов для участников экзамена были определены различные временные рамки допуска в экзаменационное здание. Перед экзаменационными помещениями были нанесены линии разметки для ожидающих в очереди. Экзамен удалось организовать, с соблюдением надлежащего социального расстояния.

Экзамены прошли в 16 городах и районах республики.

В целом для организации экзаменов было выделено 85 экзаменационных зданий, 1516 экзаменационных залов. Управление экзаменами осуществляли 85 общих экзаменационных руководителей, 258 экзаменационных руководителей, 1966 педагогов-контролеров, 170 сотрудников пропускного режима и 85 представителей администрации зданий.

Температура тела участников измерялась на входе, также были использовались дезинфицирующие средства.

По предварительным данным, два человека не были допущены к экзаменам ввиду высокой температуры тела, еще два абитуриента были выдворены с экзамена по причине обнаружения у них мобильных телефонов.

Обработка экзаменационных протоколов, карточек с выполненными заданиями начнется в ГЭЦ 21 августа. Поскольку проверка заданий открытого типа, используемых на экзаменах, требует значительного времени, результаты будут объявлены в течение ближайших двух недель.

В Центре также отметили, что в 16:00 21 августа посредством страницы ГЭЦ в "Facebook" и канала Youtube будет организована прямая трансляция, в ходе которой ответственные сотрудники центра, эксперты дадут детальные разъяснения по поводу тестовых заданий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)