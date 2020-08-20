Завтра в Азербайджане откроются национальные парки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по смягчению карантинного режима, проводимых Оперативным штабом при Кабинете Министров, с завтрашнего дня двери национальных парков будут открыты для посетителей.

Об этом сказал в четверг Trend начальник Службы по защите биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

По его словам, национальные парки будут работать в обычном режиме с 9:00 утра до 18:00 вечера.

"Туристы, соблюдая требования карантинного режима, могут посещать национальные парки и любоваться красотами нашей природы под открытым небом. Наши национальные парки расположены на Абшеронском полуострове, в северной, южной и западной частях страны и включают в себя восхитительные ландшафтные комплексы", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)