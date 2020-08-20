ГЭЦ Азербайджана огласил ответы на задания вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашены ответы тестовых заданий в рамках вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей, которые состоялись 20 августа.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие две недели.

Ниже приведены ссылки, по которым можно ознакомиться с правильными ответами по тестовым заданиям в азербайджанском и русском секторах:

I группа специальностей (азербайджанский сектор);

I группа специальностей (русский сектор);

IV группа специальностей (азербайджанский сектор);

IV группа специальностей (русский сектор).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)