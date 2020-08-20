ГЭЦ Азербайджана огласил ответы на задания вступительных экзаменов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашены ответы тестовых заданий в рамках вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей, которые состоялись 20 августа.
Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие две недели.
Ниже приведены ссылки, по которым можно ознакомиться с правильными ответами по тестовым заданиям в азербайджанском и русском секторах:
I группа специальностей (азербайджанский сектор);
I группа специальностей (русский сектор);
IV группа специальностей (азербайджанский сектор);
IV группа специальностей (русский сектор).
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для сооружений компримирования природного газа
Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО)