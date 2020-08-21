Завершение строительства новой дороги в направлении Хыналыга ожидается в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Строительство новой дороги в направлении Хыналыга ведется на высоте 1500-2500 метров над уровнем моря в местности со сложным рельефом и климатическими условиями.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана. Как было отмечено, ожидается, что строительство новой дороги завершится в 2021 году.

"Наряду со строительством новой дороги в направлении Хыналыга, также под контролем находится действующая дорога Губа-Испик-Хыналыг. Регулярно ремонтируются необходимые участки дороги, принимаются предупреждающие меры для бесперебойного и безопасного движения автотранспорта. Участок дороги, пересекающий реку Гудялчай (Гудялчайский каньон), контролируется дежурной техникой и рабочими. Препятствия, нарушающие интенсивность движений, устраняются сразу", - сообщили в Госагентстве.

Отмечается, что около 1,2 километра новой дороги проходит по территории гор Большого Кавказа на высоте 2625 метров.

"С началом строительства дороги автомобили уже начали подниматься в эти высокогорные районы. Преимущество альтернативной дороги заключается не только в упрощении въезда и выезда в направлении Хыналыга, но и в возрождении земель, которые долгое время не использовались из-за невозможности проезда.

Учитывая, что новая дорога проходит через села Алпан, Узунмеша, Гарай, Сусай, Куркун, становится ясно, что она будет очень полезна для этих населенных пунктов и людей, проживающих на этой территории. Строительство дороги значительно улучшит пассажирские и грузовые перевозки, соединив восемь населенных пунктов с населением около 8000 человек, а также село Хыналыг, расположенное на высоте 2350 метров над уровнем моря и имеющее 5000-летнюю историю, с дорогой Губа-Гусар. Кроме того, строительство дороги приведет к расширению существующего туристического потенциала и создаст новые туристические маршруты", - подчеркивается в сообщении Агентства.

(Автор: Джейхун Алекберов)