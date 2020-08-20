Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами
БАКУ /Trend/ - Учитывая многочисленные обращения пассажиров, с завтрашнего дня вестибюли станций метро "28 Мая" и "Эльмляр Академиясы" будут открыты для публичного пользования платежными терминалами.
Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, пассажиры с 06:30 до 12:00 смогут пользоваться платежными терминалами в вестибюлях метро "28 Мая" и "Эльмляр Академиясы".
Просьба гражданам находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.
"Рекомендуем гражданам заранее планировать пополнение баланса BakıKart. Это крайне важно с точки зрения недопущения лишней траты времени и сведения к минимуму риска инфицирования вирусом в период пандемии", - сказали в Агентстве.
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Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами
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