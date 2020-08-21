Трое выпускников были удалены с экзамена за наличие мобильных телефонов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 21 августа провел вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для выпускников текущего года и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена по II, III и V группам специальностей и приема в колледжи на базе 9-летнего образования желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительный экзамен (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена.

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, в соответствии с требованиями карантина в период пандемии участники экзамена допускались в экзаменационное здание в медицинской маске. Пропуск участников был организован в соответствии с новыми правилами, экзаменационный персонал был обеспечен соответствующими защитными средствами.

Экзамены были проведены в 19 городах и районах.

Всего для организации экзаменов было выделено 75 экзаменационных зданий и 1322 экзаменационных зала. Управление экзаменами осуществляли 75 общих руководителей экзамена, 227 руководителей экзамена, 1719 педагогов-контролеров, 150 сотрудников пропускного режима и 70 представителей зданий.

В целях предотвращения многолюдности и минимизации контактов для участников экзамена были определены различные временные рамки допуска в экзаменационное здание. Перед экзаменационными помещениями были нанесены линии разметки для ожидающих в очереди. Экзамен удалось организовать с соблюдением надлежащего социального расстояния.

Температура тела участников измерялась на входе, также были использованы дезинфицирующие средства. По предварительным данным, один человек в соответствии с врачебным заключением не был допущен к экзаменам из-за высокой температуры тела, еще три абитуриента были выдворены с экзамена по причине обнаружения у них мобильных телефонов.

Обработка экзаменационных протоколов и карточек с выполненными заданиями начнется в ГЭЦ 21 августа.

Результаты дополнительного экзамена по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена по II, III и V группам специальностей и приема в колледжи на базе 9-летнего образования желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительного экзамена (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена, будут оглашены в течение ближайших трех дней.

Поскольку проверка заданий открытого типа, используемых на других экзаменах, требует значительного времени, результаты будут объявлены в течение ближайших двух недель.

В центре также отметили, что в 16:00 22 августа посредством страницы ГЭЦ в Facebook и канала YouTube будет организована прямая трансляция, в ходе которой ответственные сотрудники центра и эксперты дадут детальные разъяснения по поводу тестовых заданий.

(Текст: Турал Гараджаев)