В Азербайджане продолжается процесс разработки новых профессиональных и квалификационных стандартов

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает процесс разработки новых профессиональных и квалификационных стандартов.

Как сообщили Trend в ведомстве, наряду с международными и местными экспертами особое внимание уделяется участию в этом процессе работодателей.

Профессиональные стандарты - это набор минимальных требований к содержанию работы, которые должен выполнять работник и условиям труда. Эти стандарты играют основную роль в организации обучения в соответствии с требованиями рынка труда, повышая качество рабочей силы и приводя ее в соответствие с международными стандартами.

Министерство информирует действующие на территории нашей страны государственные органы и организации, юридические и физические лица, а также филиалы и представительства иностранных юридических лиц, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, о возможности внесения ими предложений по разработке профессиональных и квалификационных стандартов.

Их приглашают к сотрудничеству в процессе определения и обсуждения профессий, необходимых на рынке труда, с целью разработки новых профессиональных и квалификационных стандартов.

Работодатели могут ознакомиться со списком стандартов, разработанных и разрабатываемых за истекший период, в соответствующем подразделе на официальном сайте министерства - http://social.gov.az/pesestandartlari, а также предоставлять до 1 сентября 2020 года в министерство списки профессий для разработки стандартов профессий и квалификаций, которые они сочтут необходимыми, e-mail: shalala.mardalieva@social.gov.az.