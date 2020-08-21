В Азербайджане за последние сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 171 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 171, скончались два человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 34 921 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 32 682, скончались 512 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 727 человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)