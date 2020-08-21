TƏBİB: Рост числа зараженных в Азербайджане связан с послаблениями

БАКУ /Trend/ - В настоящее время самое большое количество зараженных коронавирусом в Азербайджане - около половины — зафиксировано в Баку и Абшеронском районе.

Как сообщает Trend, об этом на брифинге, состоявшемся сегодня в оперативном штабе при Кабинете министров, сказала заведующая отделом объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она также подчеркнула, что больше всего болезни подвержена возрастная категория 50-59 лет.

Гараева отметила, что причина увеличения числа зараженных - 651 человек за последнюю неделю - связана с послаблениями.

"Все мы должны соблюдать правила, носить маски, чтобы предотвратить распространение инфекции", - сказала глава TƏBİB.

По ее словам, все врачи Азербайджана проходят подготовку по ведению борьбы с вирусом, в связи с чем в Баку проведены семинары. Она также заявила, что на борьбу с Covid-19 мобилизованы все врачи страны.

"Мы продолжаем готовиться к этому и серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону, в связи с чем некоторым медицинским работникам был предоставлен отдых. В этой сфере медицинский персонал делает все возможное", - сказала Гараева.

В заключение она сообщила, что поэтапное смягчение связано с контролем ситуации, но пока рано говорить о том, что за сегодняшним ростом числа заражений последует вспышка.



"Я ничего не могу сказать об этом, но увеличение числа заражений, вероятно, будет обсуждаться и соответствующее решение будет донесено до общественности", - подытожила глава TƏBİB.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)