Смертность среди зараженных коронавирусом в Азербайджане ниже, чем в других странах

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Центральной больнице нефтяников принято до 900 пациентов с коронавирусом.

Об этом в пятницу Trend сообщил врач-инфекционист центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров.

Садиров отметил, что в центральной больнице нефтяников смертность составляет порядка 12 процентов. Для сравнения, в феврале-апреле в Германии процент внутрибольничной смертности составил 22 процента.

По словам Садырова, процент смертности коронавирусных больных в Азербайджане колеблется между 1,5-1,6 процентами, в то время, как в других странах этот показатель выше 10 процентов.

"Сегодня мы применяем то, что применяется в мире, и то, что он знает, мы знаем тоже. Процент смертности у нас намного ниже, чем в мире" - подытожил инфекционист.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)