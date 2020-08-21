Азербайджанский врач-инфекционист о характерных симптомах коронавируса

БАКУ /Trend/ - Общеизвестные в мире основные симптомы коронавируса - это жар, сухой кашель и слабость.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал врач-инфекционист Центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров, передает в пятницу Trend.

По его словам, далее идут такие симптомы, как мышечные боли, мигрень, тошнота, проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие.

"Отсутствие вкуса и обоняния без всяких других симптомов также характерно для коронавируса. В некоторых странах наличие этого симптома воспринимается как эталонный показатель присутствия вируса", - сказал Садиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)