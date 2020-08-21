Азербайджанский врач-инфекционист о характерных симптомах коронавируса
БАКУ /Trend/ - Общеизвестные в мире основные симптомы коронавируса - это жар, сухой кашель и слабость.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал врач-инфекционист Центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров, передает в пятницу Trend.
По его словам, далее идут такие симптомы, как мышечные боли, мигрень, тошнота, проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие.
"Отсутствие вкуса и обоняния без всяких других симптомов также характерно для коронавируса. В некоторых странах наличие этого симптома воспринимается как эталонный показатель присутствия вируса", - сказал Садиров.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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