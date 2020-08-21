В Азербайджане десятки выздоровевших от COVID-19 изъявили желание сдать кровь для лечения активных больных

БАКУ /Trend/ - Порядка 90 человек, выздоровевших от COVID-19, подали заявки с тем, чтобы сдать кровь для лечения коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, эти люди были проверены, и 79 из них было разрешено сдать кровь

"За счет крови, взятой у этих лиц, был разработан 231 набор плазмы. Эти наборы были использованы в лечении 179 человек", - сказала Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)