В Азербайджане эффективно используется иммунная плазма - реаниматолог
БАКУ /Trend/ - Есть много пациентов, в лечение которых эффективно использовалась иммунная плазма.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий реанимационным отделением Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Эмиль Гасымов, передает в пятницу Trend.
По его словам, применение иммунной плазмы остается крайне актуальным аспектом лечения больных коронавирусом.
"В некоторых странах не могут добиться эффективного лечения с применением этого метода. Однако в Азербайджане много пациентов, в лечении которых эффективно использовалась иммунная плазма. В последние месяцы проблем в этой плоскости не было", - сказал Гасымов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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