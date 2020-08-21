В Азербайджане эффективно используется иммунная плазма - реаниматолог

БАКУ /Trend/ - Есть много пациентов, в лечение которых эффективно использовалась иммунная плазма.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий реанимационным отделением Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Эмиль Гасымов, передает в пятницу Trend.

По его словам, применение иммунной плазмы остается крайне актуальным аспектом лечения больных коронавирусом.

"В некоторых странах не могут добиться эффективного лечения с применением этого метода. Однако в Азербайджане много пациентов, в лечении которых эффективно использовалась иммунная плазма. В последние месяцы проблем в этой плоскости не было", - сказал Гасымов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)