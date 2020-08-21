Не все вакцины подлежат применению - TƏBİB

Общество 21 августа 2020 18:39 (UTC+04:00)
Не все вакцины подлежат применению - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с производителями вакцин и международными организациями.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, разработка вакцины - дело весьма непростое.

"Это очень большая ответственность. Не все разработанные вакцины можно использовать. Мы берем за основу не разработку вакцины, а то, как она действует. Она наряду с лечением заболевания также должна создавать у человека иммунитет. Поэтому невозможно осуществить этот процесс в короткие сроки", - подчеркнула Ягут Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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