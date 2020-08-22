Обнародовано число граждан Азербайджана, выехавших за границу во время пандемии
БАКУ /Trend/ - По сравнению с январем-июлем 2019 года, количество выехавших за границу граждан Азербайджанской Республики уменьшилось в 3,1 раза и составило 996,5 тысячи человек.
Около 32,8% граждан страны посетили Иран, 29,2% - Грузию, 20,3% - Российскую Федерацию, 10,0% - Турцию и 7,7% - другие страны. Примерно 69,9% уехавших составили - мужчины, 30,1% - женщины. За этот период количество граждан Азербайджана, путешествующих в Иран, уменьшилось в 3,6 раза, в Турцию в 3,4 раза, в Грузию в 3,0 раза, в Российскую Федерацию - в 2,7 раза.
В январе-июле 2020 года 80,7% граждан Азербайджанской Республики, посетивших зарубежные страны, использовали железные дороги и автомобили, 17,2% - воздушный транспорт и 2,1% - морской.
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