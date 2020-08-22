Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли

Общество 22 августа 2020 14:03 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Это было примерно 25 лет назад. Все прекрасно помнят эту относительно недавнюю историю. Страна переживала энергетический кризис. Электроэнергия подавалась населению по часам. Даже столица Баку испытывала серьезные проблемы с энергоснабжением. Люди практически потеряли надежду. В то трудное безрадостное время никто и подумать не мог, что всего за 20 лет Азербайджан не только полностью обеспечит себя электроэнергией, но и станет второй страной в мире по ее доступности. И если выразиться более масштабно, что Азербайджан будет освещать далекую Европу. Поразительно, не так ли?

Как же получилось, что Азербайджан всего за 20 лет построил фундаментальную энергетическую инфраструктуру, аналоги которой большинству развитых стран удается создать за многие десятилетия? Ответ предельно ясен, результат очевиден. Несомненно, все эти успехи были достигнуты благодаря решительной, дальновидной и целенаправленной гибкой политике и упорному труду Президента Ильхама Алиева. Ему удалось добиться результата, в достижимость которого верили немногие. Но глава государства сделал невозможное возможным, причем в чрезвычайно короткие строки

На самом деле экономическое развитие в Азербайджане гармонично распределяется по всем отраслям. Нет сферы, которая развивается меньше или медленнее другой. В последние годы отчетливо видно стремительное развитие нашей страны во всех отраслях. Фактором, постоянно наращивающим мощь Азербайджана, являются масштабные реформы Президента Ильхама Алиева, поставленные перед государственными органами серьезные задачи, четкие цели. Полное обновление электроэнергетики и постоянное увеличение генерирующих мощностей также является проявлением общего развития нашей страны. Разумеется, все это обусловлено растущим из года в год экономическим потенциалом Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев приступил к работе по обеспечению энергетической безопасности Азербайджана примерно в 2004 году, и по всей стране был запущен процессе строительства новых электростанций и капитальный ремонт старых. В результате продолжающегося высокими темпами и протекающего под строгим контролем процесса за последние 17 лет в нашей стране были введены в эксплуатацию многочисленные электростанции. Комплексные реформы также были проведены в распределительных электрических сетях. Такое стабильное и устойчивое энергоснабжение обеспечено в самых отдаленных регионах страны, даже в населенных пунктах с труднопроходимым рельефом. Сейчас крайне сложно представить отсутствие электричества в каком-либо регионе, доме, на каком-либо объекте. Именно результатом всего этого является то, что Азербайджан занимает второе место в мире по доступности электроэнергии.

Ввод в эксплуатацию новых подстанций в различных частях страны в последние месяцы, то, что эти проекты не были отложены или сокращены, в частности несмотря на трудности периода пандемии является наглядным подтверждением вышесказанного. Ознакомление на днях главы государства со строительством подстанции "Гобу", а также закладка фундамента электрической станции "Гобу"- знаменательные вехи масштабного процесса, который несомненно, внесет особый вклад в укрепление энергосистемы Азербайджана.

Сегодня однозначно можно сказать, что Президент Ильхам Алиев полностью обеспечил энергетическую безопасность Азербайджана. Сегодня основная цель заключается в дальнейшем увеличении генерирующих мощностей и экспорте энергии в зарубежные страны. Кстати, следует подчеркнуть, что сегодня общая производственная мощность энергосистемы Азербайджана составляет семь тысяч мегаватт, половина из которых была создана в последние 17 лет. Очевидно, что Президент Ильхам Алиев трансформировал Азербайджан из импортера энергии в экспортера. Теперь наша страна может экспортировать энергию в соседние страны - Россию, Иран и Грузию, а также через Грузию в Турцию и оттуда на европейские рынки.

Укрепление электроэнергетики и создание новых генерирующих мощностей особенно важны по нескольким причинам. В первую очередь, обеспечить страну полноценным электричеством и бесперебойное электроснабжение населения. Как известно, человеческий фактор всегда был в центре политики Президента Ильхама Алиева. Комфортная и беспроблемная жизнь азербайджанских граждан и удовлетворенность населения всегда были вопросом номер один. В связи с этим очень важно полностью обеспечить потребности населения в коммунальных услугах, в том числе в электроэнергии. С другой стороны, продажа электроэнергии в зарубежные страны также означает приток иностранной валюты в государственный бюджет. Это укрепляет азербайджанскую экономику. Параллельно, одним из важнейших моментов является получение политических дивидендов.

Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, безусловно, делает нашу страну незаменимым партнером в регионе. Азербайджан изо дня в день укрепляет свое лидерство, позицию в регионе. Мир считается с нашей страной, поддерживает справедливую позицию Азербайджана по большинству вопросов, в частности в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Одно из преимуществ, которое отличает Президента Ильхама Алиева, - стремление не останавливаться на достигнутом, желать и добиваться больших результатов, с растущей уверенностью шагать в будущее. Сегодня глава государства ставит более четкие и конкретные задачи. Дальнейшее укрепление электроэнергетики, как и других сфер, а точнее, увеличение производства возобновляемой энергии, на данном этапе является одной из важнейших задач. В этом направлении давно ведется серьезная работа. По поручению главы государства продолжается процесс привлечения иностранных и местных инвесторов в эту сферу. Неслучайно, что сегодня крупнейшие энергетические компании мира заинтересованы в производстве возобновляемой энергии в нашей стране. Уже достигнута договоренность с двумя влиятельными международными компаниями о строительстве солнечных и ветряных электростанций. За счет чего все это было достигнуто? Несомненно, за счет доверия к Азербайджану, его лидеру. Это проявление уверенности в завтрашнем дне, стабильности и развитии нашей страны.

В настоящее время готовится стратегия развития энергосистемы Азербайджана на 2020-2030 годы, которая в ближайшее время будет представлена Президенту Ильхаму Алиеву. Нет сомнений в том, что программа по следующему десятилетию еще больше укрепит энергетическую безопасность Азербайджана, а также его позиции на мировом энергетическом рынке.

Сахиль Керимли

заместитель главного редактора АМИ Trend

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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