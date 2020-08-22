Независимо от статуса никто в Азербайджане не может демонстрировать неуважение к закону - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджана ведется образцовая борьба с пандемией. Наше государство - одна из стран, которая уделяет первоочередное внимание защите здоровья человека и реализует фундаментальные меры во всех направлениях. Именно в результате этого процентное соотношение инфицированных в Азербайджане крайне низкое по сравнению с другими странами. Предпринимаемые нашим государством в этом направлении меры продолжаются последовательно и планомерно. Но в некоторых случаях встречаются и те, кто нарушает существующие правила и требования.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

Он отметил, что сегодня в нашем обществе есть те, кто не соблюдает правила, установленные законом.

"Среди тех, кто не соблюдает эти правила, есть известные люди. Совершив подобный шаг, эти люди действовали вопреки правилам, руководствуясь не общими принципами, а определенными личными интересами", - сказал Гусейнов.

По его словам, организаторы таких мероприятий наряду с правовой, также несут и моральную ответственность.

"Независимо от статуса никто в нашей стране не может демонстрировать неуважение к закону. В противном случае в отношении нарушителей будут приняты серьезные меры. Потому что решительная позиция Президента Азербайджана и верховенство закона составляют единое целое. В этом смысле, если мы живем в государстве, где обеспечено верховенство закона, нарушители должны быть привлечены к ответственности. Именно поэтому свадебная церемония, организованная в семье экс-депутата Ильхама Алиева, вызывает серьезное недовольство общественности. Твердая позиция соответствующих структур и правящей партии "Ени Азербайджан" в этом вопросе является еще одним проявлением уважения к верховенству закона в нашей стране", - сказал Айдын Гусейнов.

(Текст: Турал Гараджаев)