Агентство ОМС Азербайджана о проделанной работе в рамках борьбы с COVID-19

БАКУ /Trend/ - С первого дня, когда в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, Агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, сообщили в интервью Trend в пресс-службе Агентства.

По словам источника, в соответствии с решением Кабинета министров Агентством выплачиваются срочные надбавки медицинским и немедицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Агентство также осуществляет закупочные работы по оснащению больниц особого режима и больниц модульного типа, отведенных для лечения больных коронавирусом на территории республики, соответствующими лекарственными средствами, средствами защиты, хозяйственными товарами и оборудованием информационных технологий.

Помимо этого, отметили в ОМС, сотрудники агентства организовали работу в больницах особого режима, предназначенных для борьбы с пандемией в соответствии с протоколами лечения COVID-19, чтобы держать ситуацию под контролем. Они обеспечили своевременную и оперативную организацию работы снабжения в медицинских учреждений, регулирования организацию пропускного режима, соблюдение социальной дистанции, поддержали организацию дежурств в больницах.

Также в целях повышения качества оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и контроля пациентов, разъяснения новых методов и стратегий лечения и обследования был проведен онлайн-тренинг, организованный агентством и другими соответствующими структурами, направленный на информирование медицинских работников.

Источник подчеркнул, что Агентством автоматизирована работа пунктов приема образцов и лабораторий, осуществляющих анализы для выявления случаев заражения коронавирусом. Так, была обеспечена автоматическая обработка единой базы данных результатов тестов, связанных с коронавирусом, и налажено электронное информирование оперативного штаба при Кабинете министров, а также других соответствующих государственных структур о результатах.

Кроме всего этого, в эксплуатацию введены две новые линии колл-центра - психологическая поддержка и линии поддержки, связанные с поликлиническими услугами, отметили в ОМС.

Также, в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 при организации агентства в страну были приглашены специалисты из группы больниц и медицинских центров Турции "Acibadem", работающие в данной области.

"Приглашенные из Турции врачи и медсестры будут работать в медицинском учреждении Ytni Klinika, предназначенном для борьбы с коронавирусом в стране, совместно с местными специалистами в области лечения и профилактики заболеваний. Они будут оказывать поддержку местным специалистам в лечении тяжелобольных.

В начале 2020 года агентством были проведены просветительские мероприятия с целью информирования граждан о поэтапном внедрении обязательного медицинского страхования по стране, конвертации услуг, правах на обязательное медицинское страхование и сумме софинансирования, медицинских территориальных подразделениях, преимуществах и значении системы. Так, в 29 регионах страны, а также в городе Баку и Апшеронском районе было организовано 53 просветительских мероприятия. Мероприятия проводились при поддержке исполнительных властей и учебных заведений в различных городах и регионах страны", добавил представитель Агентства ОМС.

Отметим, что обязательное медицинское страхование применяется с первого января 2020 года на 23 административных территориях.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili