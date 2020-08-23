В горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева сообщила, что до утра 23 августа в некоторых местах наблюдались грозы, шли дожди, местами проливные и сильные, в горных районах и в Хыналыге был мокрый снег, в Шахдаге выпал снег.

Количество осадков составило: 108 мм в Шинчае (Шеки), 87 мм в Габале (125% от месячной нормы), 77 мм в Кишчае (Шеки) (138% от месячной нормы), 72 мм в Гахбаше (Гахе), 69 мм в Шеки (123% от месячной нормы), 63 мм в Огузе (109% от месячной нормы), 61 мм в Сарибаше (Гах) (52% от месячной нормы), 52 мм в Балакане (70% от месячной нормы), 49 мм в Исмаиллы ( 49% от месячной нормы), 38 мм в Башдашагиле (Шеки), 35 мм в Астаре (42% от месячной нормы), 30 мм в Гейгеле (57% от месячной нормы), 29 мм в Загатале (39% от месячной нормы), в Халтане 29 мм (54% от месячной нормы), 28 мм в Крызе (52% от месячной нормы), 25 мм в Дашкесане (59% от месячной нормы), 24 мм в Шамахе (95% от месячной нормы), 21 мм в Гудйалчае (Крыз) (39% от месячной нормы), 20 мм в Гедабеке (37% от месячной нормы), 20 мм в Нафталане, 19 мм в Барде (91% от месячной нормы) ), 18 мм в Гяндже (95% от месячной нормы), 17 мм в Тертерском районе (81% от месячной нормы), 17 мм в Маразе (98% месячной нормы), 17 мм в Ярдымлы (40% от месячной нормы), 16 мм в Мингячевире (77% от месячной нормы), 15 мм в Сабирабаде (177% от месячной нормы), 15 мм в Алтыагадже (57% от месячной нормы), 14 мм в Агдаме (54% от месячной нормы), в Агстафе 12 мм (49% от месячной нормы), 12 мм в Шамкире (45% от месячной нормы), 12 мм в Билясуваре (118% от месячной нормы), 11 мм в Гекчае (49% от месячной нормы), 11 мм в Лерике, в Джафархане (121% от месячной нормы), 10 мм в Бейлагане (77% от месячной нормы), 9 мм в Шаруре (145% от месячной нормы), 8 мм в Губе (24% от месячной нормы), в Товузе 7,0 мм (29% от месячной нормы), 7 мм в Зардабе (47% от месячной нормы), 7 мм в Гусаре, 7 мм в Имишли (80% от месячной нормы), 6 мм в Кюрдамире (40% от месячной нормы) , 3 мм в Шабране, 2,0 мм в Нефтчалах (32% от месячной нормы), 2 мм в Ордубаде (32% от месячной нормы), в Садараке (32% от месячной нормы), в Агдаре (Ордубад), 1 мм в Нахчыване, в Баку и на Апшеронском полуострове: в Баку - 10 мм (164% от месячной нормы), 7 мм - в Маштаге, 4 мм - в Сумгаите (52% от месячной нормы).

Проливные дожди вызвали сели в поселках Белоканчай, Талачай Загатала, Айричай Башдашагил, Курмукчай Илису, Горанчай-Агджакенд, Демирапаранчай Габала и Кишчае.

Высота снежного покрова в Шахдаге составляла 5 см.

Ветер северо-западный 32 м / с в Нефтчала, 25 м/с в Сальяне, 20 м/с в Нафталане, 18 м/с в Барде, Нахчыване, Шамахе, Загатале, Габале, 16 м/с в Мингячевире, Шабране, в Баку и на Абшеронском полуострове: 31 м/с в Баку, 26 м/с на острове Чилов, 25 м/с в Маштаге, на острове Гум, 23 м/с в Бине, 22 м/с на Нефтяных камнях и 19 м / с в Сумгаите. Высота волн по данным станции Нефтяные камни достигла 5,6 метра.

В Баку температура была на 1,7 градуса ниже нормы, максимальная температура составила 25-28 градусов тепла в столице и на Апшеронском полуострове, 28-33 градуса тепла в низменных районах, 13-16 градусов тепла в горных районах и 29-33 градуса тепла в Нахчыванской АР.