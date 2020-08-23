Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 24 августа.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, в основном без осадков, но местами с дождями ночью и утром. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 23-26 тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется от 758 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах составит 21-22 (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) , на южных пляжах - 22-23 градуса тепла (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) .

24 августа в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди, местами ливни, град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-19, днем 22-26, в горах ночью 5-10, днем 11-15 градусов тепла.