В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 169 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151, скончались три человека.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 274 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 993, скончались 518 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 763 человек.
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