Свадьба с участием лиц, которые сами должны быть примером для общества, вызывает сожаление - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня весь мир продолжает бороться с пандемией коронавируса, в рамках этой борьбы ряд запретов стал обязательным в нашей жизни. Один из самых главных запретов, безусловно, связан с проведением массовых мероприятий, создающих благоприятные условия для быстрого распространения вируса.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, у каждого народа есть свои традиции, своеобразный поведенческий кодекс.

"Эти традиции во многом связаны с проведением массовых собраний. Одна из важнейших составляющих этих традиций - проведение свадеб и похорон. Свадьбы и траурные обряды - давние традиции в жизни всех народов. Одним из самых больших желаний каждого родителя всегда было стремление сыграть свадьбу своему ребенку, провести этот день в кругу родных и близких. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы на какое-то время лишены этой замечательной традиции.

Увы,но у нас нет другого выбора, кроме как жить в условиях, диктуемых этим бедствием, до тех пор, пока не будет найдена вакцина или полноценное лечение от вируса.

С первых дней распространения вируса наше государство начало осуществлять все необходимые профилактические меры, глава государства мобилизовал все ресурсы страны для защиты здоровья народа. Наше государство выделило миллиарды манатов на борьбу с вирусом, пострадала наша экономика. Наши врачи, полиция и другие специалисты работали день и ночь, осуществляя меры по борьбе с вирусом, продолжают это делать и сегодня. Одним словом, наше государство прилагает все усилия для борьбы с этим вирусом. Одним из важных элементов борьбы с вирусом является проведение работ по просвещению. С первого дня была проведена масштабная пропагандистская работа по информированию общественности о вирусе, она продолжается и сегодня.

Разумеется, особую роль в этой просветительской работе играют и должны играть известные люди, в том числе депутаты, различные чиновники, врачи, представители интеллигенции, ученые, деятели культуры и другие, поскольку они должны быть примером для общества, чтобы проделанная работа приносила лучшие результаты.

Однако, к сожалению, несмотря на всю проделанную нашим государством работу, проведение свадебной церемонии с участием различных официальных лиц, депутатов и других знаменитостей, которые должны быть примером для общества, стало предметом обсуждения сегодняшнего дня. Разумеется, этот инцидент справедливо вызвал недовольство и гнев в нашем обществе, потому что, прежде всего, вирус на всех действует одинаково, как на чиновника, так и на обычного человека, а с другой стороны, закон един для всех, а должностные лица несут большую ответственность. Проведение и участие в свадебной церемонии в то время, когда вирус свирепствует и угрожает всему миру, крайне непонятно, а в частности сожаление вызывает участие в свадебной церемонии должностных и лиц и знаменитостей.

Конечно, Азербайджан - это правовое государство, и все, независимо от положения или статуса в обществе, равны перед законом, каждый должен нести ответственность за свои действия. Разумеется, организаторы и участники небезызвестной свадебной церемонии были наказаны по закону и наше общество еще раз убедилось, что никто не может быть выше закона.

Еще раз призываю наше общество и людей воздержаться от массовых мероприятий в этот чувствительный период. Давайте будем сдержаны, наберемся терпения, чтобы как можно скорее преодолеть это бедствие. Преодолеть и вернуться к нашим прекрасным традициям и свадьбам", - сказала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев.)