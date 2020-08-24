В дошкольных группах школ Баку зарегистрированы 17 869 детей

БАКУ /Trend/ - Продолжается электронная регистрация детей в дошкольные группы общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

По данным на 11:00 часов 24 августа для регистрации в дошкольные группы поступило 17 869 электронных обращений.

Отметим, что электронный процесс регистрации начался 18 августа и будет продолжен до 14 сентября.

Посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az родители (другие законные представители) могут зарегистрировать детей по своему удостоверению личности или по удостоверению личности ребенка.

К обучению в дошкольных группах привлекаются дети 2015 года рождения.

(Текст: Кямаля Сеидова.)