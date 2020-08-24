В дошкольных группах школ Баку зарегистрированы 17 869 детей
БАКУ /Trend/ - Продолжается электронная регистрация детей в дошкольные группы общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.
По данным на 11:00 часов 24 августа для регистрации в дошкольные группы поступило 17 869 электронных обращений.
Отметим, что электронный процесс регистрации начался 18 августа и будет продолжен до 14 сентября.
Посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az родители (другие законные представители) могут зарегистрировать детей по своему удостоверению личности или по удостоверению личности ребенка.
К обучению в дошкольных группах привлекаются дети 2015 года рождения.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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