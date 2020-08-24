БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего утра на территории Азербайджана сохранялась нестабильная погода, местами шли грозовые дожди, ливни, в отдельных местах прошли проливные дожди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Больше всего осадков выпало в Балакен-Шекинской зоне (11-70 мм), меньше всего - в Баку и на Абшеронском полуострове (2-7 мм).

С утра северо-западный ветер стал постепенно стихать до 7-12 м/сек.

Вчера в Баку температура воздуха была на 6-7 градусов ниже климатической нормы, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21-23, в низменных районах - 17-23, в горных районах - 12-14, в Нахчыванской АР - 18-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова.)