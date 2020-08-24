С завтрашнего дня в Азербайджане начнется потепление

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, днем умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем 24-27, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 40-45 градусов.

На пляжах Абшерона умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных местностях временами ожидаются грозовые дожди. Восточный ветер местами усилится.

Ночью 13-18, днем 25-29, в горах ночью 6-11, днем 12-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )