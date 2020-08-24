Уголовное дело в отношении двух налоговиков передано в суд — Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате эффективного сотрудничества Генеральной прокуратуры и министерства экономики уголовное дело по коррупционным правонарушениям было передано в суд, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру.

По данным генпрокуратуры, в результате оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, было установлено, что старший государственный налоговый инспектор мониторингового отдела Управления оперативного налогового контроля Главного управления по работе с малым предпринимательством г. Баку Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азер Аллахвердиев и инспектор отдела Наримановского района этого Управления Джахид Таиров, придя в пекарню, принадлежащую физическому лицу, были задержаны при получении части взятки в размере 6 тысяч манатов за непроведение налоговых проверок в текущем году

По факту было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, Азер Аллахвердиев и Джахид Таиров были арестованы в качестве подозреваемых.

Они были обвинены по ст. 311.3.1, 311.3.2 т 311.3.3, и в их отношении Бинагадинским районным судом было вынесено решение о мере пресечения в виде ареста.

Следствием было установлено, что Азер Аллахвердиев, войдя в преступную связь с Джахидом Таировым, в июле-августе 2019 году взяли у гражданина, руководящего пекарней "Laçın Çörək Evi", взятку в размере 3500 манатов за то, чтобы не проводились проверки, за покровительство и другие незаконные действия. Кроме того, в марте 2020 года вместе с Джахидом Таировым они повторно потребовали взятку в размере 10 тысяч манатов за незаконные действия руководителя цеха, и в результате сговорились на 6 тысячах манатов.

21 августа 2020 года предварительное следствие по уголовному делу было завершено, и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)