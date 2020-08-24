Разработка "Реестра занятых лиц" будет завершена в Азербайджане до конца этого года

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения планирует завершить деятельность по разработке "Реестра занятых лиц" до конца этого года.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, реестр формируется с использованием электронных информационных ресурсов государственных органов и других учреждений. Здесь будет собрана информация о местах работы граждан, земельных дольщиках, членах семейно-сельских хозяйств, предпринимателях и других. В реестре также будет отражена информация о структуре расходов граждан.

Целью создания реестра является развитие базы данных на рынке труда, усиление мер контроля за неформальной занятостью и организация более эффективной деятельности в этой сфере.

Реестр, разработанный как составная часть подсистемы "Трудовые отношения и занятость", будет передан для использования в начале следующего года.

(Текст: Турал Гараджаев)