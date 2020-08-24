Генпрокуратура распространила информацию об операции в Гяндже - задержаны 3 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На основании многочисленных обращений граждан, в связи с незаконными деяниями работавшего на должности главы ИВ Низаминского района Гянджи, а затем на должности заведующего отделом архитектуры и строительства ИВ города Гянджа Махарета Мустафаева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного Кодекса было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре, на основании добытых в ходе следствия доказательств возникли серьезные подозрения в том, что работая на должности главы ИВ Низаминского района Гянджи, Махарет Мустафаев, при посредничестве заведующего отделом архитектуры и строительства ИВ города Гянджа Али Рустамли, с которым он предварительно вошел в сговор, а также других должностных лиц исполнительной власти, за выдачу разрешений на проектирование и строительство частных домов получил в различное время от отдельных лиц в качестве взятки в общей сложности 194 300 манатов, а также, пообещав создать необходимые условия для деятельности граждан, путем мошенничества присвоил 175 500 манатов.

Помимо этого, возникли основательные подозрения в том, что работая на должности заведующего отделом архитектуры и строительства ИВ города Гянджа, Махарет Мустафаев, взамен на соответствующее оформление земельного участка, при посредничестве инженера руководимого им отдела получил у гражданина в качестве взятки девять тысяч манатов.

В качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по статьям 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); 311.3 (повторное получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц в особо крупном размере); 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) 29, 178.2 (повторное мошенничество с нанесением ущерба в особо крупном размере с использованием служебного положения) Махарет Мустафаев и Али Рустамли были арестованы (заключены под стражу) решением Бинагадинского районного суда, а в отношении Разина Гахраманова, который принял участие в совершении преступлений в качестве посредника, была избрана мера пресечения - передача под надзор полиции.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия в направлении установления других фактов, представляющих значимость для следствия, а также выявления всего круга лиц, в какой-либо форме принявших участие в совершении преступлений.

(Текст: Турал Гараджаев)