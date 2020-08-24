Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Под председательством Фархада Абдуллаева в порядке письменной процедуры особого конституционного производства состоялось очередное судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Суда, на заседании на основании обращения Насиминского районного суда города Баку было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 407.2 Гражданского процессуального кодекса Азербайджана.

Заслушав доклад судьи Шафиева по делу, изучив и обсудив письменные заключения представителей заинтересованных субъектов – судьи Насиминского районного суда города Баку Халилова и заведующего отделом экономического и социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Мухаммеда Базыгова, специалистов - председателя Гражданской коллегии Верховного суда Санана Гаджиева и судьи Бакинского апелляционного суда Рафаэля Эйвазова, а также материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

В постановлении говорится, что положение "простой письменный договор считается заключенным с момента подписания в надлежащем порядке", содержащееся в статье 407.2 Гражданского процессуального кодекса Азербайджана подращумевает его подписание сторонами лично, с помощью механических или других копировальных средств с использованием факсимиле подписи, электронной подписи или других аналогов личной подписи.

Условия договоров, заключенных с помощью механических или других копировальных средств с использованием факсимиле подписи, электронной подписи или других аналогов личной подписи, должны быть предельно ясными, корректными и понятными.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано никаким органом или лицом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)