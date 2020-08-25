ROLLS-ROYCE BESPOKE представляет панель с иллюминацией

Коллектив дизайнеров, инженеров и мастеров Bespoke неустанно работают над созданием инновационных и утонченных решений, которые позволят клиентам Rolls-Royce воплотить в жизнь их взгляды, вкусы и идеи. Сегодня эта группа специалистов представляет переднюю панель с иллюминацией – инновацию Bespoke, созданную эксклюзивно для нового Ghost, мировая премьера которого состоится 1 сентября в 16:00 на сайте rolls-roycemotorcars.com

На разработку этого решения ушло около двух лет и 10,000 часов работы. На пассажирской стороне приборной панели появилась светящаяся надпись «Ghost», окруженная сиянием 850 звезд. Звёздное скопление и обозначение модели полностью невидимы в выключенном состоянии. Эта инновация от Bespoke тонко перекликается со «звёздным небом», ставшим одним из узнаваемых символов Rolls-Royce, наравне с «Духом Экстаза», решёткой радиатора «Пантеон» и монограммой «Двойное R».

Этот уникальный элемент отражает развитие марки в сторону минималистичного дизайна, воплощающего ценности эры сдержанной роскоши. К этой концепции марка пришла собрав и проанализировав обратную связь владельцев Ghost до начала разработки нового поколения. Марка отказалась от излишества и поверхностных украшений в пользу утончённых решений. В связи с этим коллектив Bespoke предпочёл не использовать простые экранные технологии для достижения желаемого эффекта. Вместо этого они приступили к трудоёмкому созданию подлинной инновации в мире роскоши.

Иллюминацию обеспечивают 152 светодиода, установленные под поверхностью передней панели. Оттенок света скрупулёзно подобран в соответствии с подсветкой часов и шкал приборов. Для того, чтобы надпись «Ghost» была подсвечена равномерно, был использован световод толщиной два миллиметра, на поверхности которого лазером нанесли более 90,000 точек. Это решение не только равномерно рассеивает свет, но и создаёт легкий эффект мерцания, перекликающийся с сиянием «звёздного неба».

Ведущий дизайнер Bespoke Майкл Брайден (Michael Bryden), отметил: «Иллюминированная передняя панель идеально сочетается с дизайнерским направлением «Постизобилия», которого мы придерживались с новым Ghost. Элегантная и минималистичная эстетика апеллирует к особой категории клиентов, которым близок Ghost – мужчинам и женщинам, разделяющим стремление к чистому, сдержанному воплощению Rolls-Royce. Как и остальной прогрессивный дизайн автомобиля, это уникальное решение, выполненное по технологии «hidden-until-lit» («невидим, пока выключен»), таит в себе невероятную сложность, которая требуется для создания простого декоративного элемента, дарящего атмосферу непринужденной роскоши».