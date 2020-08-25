Завтра в Баку умеренная погода, до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем 25-28, в Баку ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, составив 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 15-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове 26-27 августа ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, в целом благоприятствующих для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)