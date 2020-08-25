Глава МИД Азербайджана о возможности покупки российской вакцины против COVID-19

БАКУ/Trend/ - Азербайджан как государство — участник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживается рекомендаций и методов лечения этой организации в искоренении COVID-19 и защите здоровья граждан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал ТАСС глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов накануне своего официального визита в Россию.

«Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области, как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины "Спутник V", в первую очередь со стороны ВОЗ. Несомненно, создание эффективной и признанной ВОЗ вакцины от коронавируса станет сильным средством в борьбе с пандемией», - сказал он.

Байрамов отметил, что Азербайджан, как и многие страны мира, был вынужден предпринять беспрецедентные меры по защите своих граждан от распространения коронавирусной инфекции: «В стране был введен режим жесткого карантина, из государственного бюджета выделены средства на поддержку малообеспеченных граждан. Было срочно налажено собственное производство медицинских масок, в столице и разных регионах страны построено десять больниц модульного типа.»