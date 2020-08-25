В министерстве культуры Азербайджана совершенствуется управление

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча рабочей группы по совершенствованию управления минкультуры Азербайджана с международными экспертами.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, во встрече приняли участие первый замминистра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, замминистра культуры Севда Мамедалиева, глава рабочей группы Васиф Эйваззаде, советник министра Эльнур Алиев, заведующий сектором международных проектов и инноваций Рамил Аббекиров, международные эксперты - Алессандро Бьянки, Терри Сандел, Кристина Фаринья и местный эксперт Тельман Меликзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)