В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 612 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 25-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 885 279 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 848 человек, 161 из них находятся в реанимации, а 20 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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