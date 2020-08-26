«АзИз» приглашает на онлайн встречи, где каждый сможет прочитать стихи азербайджанских поэтов

БАКУ/Trend/ - Несколько месяцев тому назад международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» инициировала международный проект «Азербайджанская поэзия устами детей», сообщает Trend со ссылкой на «АзИз».

«Как известно, в связи с пандемией деятельность большинства гуманитарных структур переформатировалась из реального в виртуальный режим, что открыло новые формы общения.



С введением повсеместного карантина Азербайджанский Культурный центр «АзИз» стал организовывать онлайн встречи на самую разную тематику, на которые приглашались известные лекторы – историки, культурологи, политологи, а также члены парламентов и бывшие члены правительства как Израиля, так и Азербайджана.



На таких виртуальных встречах «АзИз» предлагал своей многочисленной аудитории послушать стихи азербайджанских авторов в исполнении израильских детей. Самое интересное в данном проекте заключалось в том, что дети, читающие стихи азербайджанских поэтов, родились в Израиле, а их родители приехали не только из Азербайджана, но и из других стран постсоветского пространства и даже из Франции. Так, из уст юных любителей поэзии уже прозвучали стихи Микаила Мушфига, Самеда Вургуна, Расула Рзы, Лейлы Алиевой, Лейлы Бегим, а также стихи российских поэтов Сергея Есенина и Андрея Дементьева, посвящённых Азербайджану и его великим деятелям. Первыми участниками этого поэтического проекта стали Эва Шайкис, Алона Козакевич, Леонель Машаев, Идан Чернявский, Рой Раби, Лиза Шайкис и Майя Мамедова. Все эти дети живут в Израиле, учатся на иврите, но специально изучают азербайджанский и русский язык, чтобы расширить и обогатить свой кругозор.



Мы приглашаем как детей, так и взрослых, присоединиться к нашим онлайн встречам, где каждый сможет прочитать любимые стихи азербайджанских поэтов или посвящения Азербайджану, написанные другими поэтами. Наш проект международный и мы приглашаем любителей азербайджанской поэзии из самых разных стран принять в нём участие. Пишите нам: yana.salman@gmail.com или обращайтесь на профиль «Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» в фейсбуке», - говорится в сообщении.